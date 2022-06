Benítez dá mérito a Rui Costa pela Youth League e modalidades mas critica abraço a Pinto da Costa

No seu discurso na Assembleia Geral , na Luz, Francisco Benítez deu os parabéns a Rui Costa pela conquista da Youth League e atribuiu mérito ao atual presidente do Benfica pelo sucesso nas modalidades. Ainda assim, lamentou o abraço a Pinto da Costa no Dragão, assim como a Pedro Proença, presidente da Liga."A data escolhida para a AG afastou muitos benfiquistas. Para quando AG's ao sábado ou domingo à tarde para que aqueles que estão longe da Catedral possam ouvir e questionar a direção? Na última AG alertei para a falta de competitividade das nossas modalidades, com exceção do atletismo e voleibol. O ano desportivo que agora termina foi marcado pelo maior investimento e isto permitiu manter a competitividade das equipas vencedores e aproximar as restantes. O título europeu conquistado pelo andebol deve ser um orgulho de todos os benfiquistas, talvez a maior competição europeia de um clube português numa modalidade olímpica. Mas este título não pode ser encarado como um fim mas sim a obrigação de continuarmos a apostar em todas as modalidades. (...) Dar mérito a quem o tem e aqui é da direção do Benfica [aplausos] Quero saudar o presidente Rui Costa e agradecer ao 'vice' Fernando Tavares", começou por dizer."No futebol destacam-se os heróis de Nyon, com a conquista da Youth League. Há por aí vozes que dizem que o presidente não teve nada a ver. Nesta direção, o senhor será o rosto do futebol para o bem e para o mal. Por isso, quero dar os parabéns pela excecional conquista. Sobre a equipa principal, digo apenas que seria difícil fazer pior. Exigia-se mas vou dar-lhe o benefício da dúvida e voltarei a falar no final da próxima temporada. Espero vir a dar os parabéns pela dobradinha e por uma campanha europeia à Benfica. O senhor presidente é desde a noite das eleições o nosso presidente. Mas é com alguma mágoa e enorme desilusão que vejo um benfiquista, ainda por cima presidente, abraçar um homem cuja visão nos últimos 40 anos foi acabar com o Benfica [aplausos]. Nenhum presidente do Benfica pode abraçar o presidente da Liga, que tem como objetivo prejudicar sistematicamente o Benfica em todas as oportunidades. O senhor presidente passou a ter a obrigação de defender o Benfica, dentro e fora de campo. (...) Já que falamos em união, recordo que a união não se pede, conquista-se", vincou o rosto do 'Servir o Benfica'.A fechar, alguns reparos e conselhos a Rui Costa: "Tem uma proposta sobre estatutos na sua secretária há três meses. Bem ou mal, ela está feita. Jaime Antunes reuniu uma equipa por si escolhida e assumiu a empreitada. Por que motivo, senhor presidente, ainda não convocou uma AG para discussão e aprovação dos novos estatutos quando disse que seria das primeiras coisas que iria fazer? Quanto à auditoria forense, prometeu na campanha que estava em curso e seria apresentada. Não foi... a mesma será entregue até final do ano. O Barcelona fez uma auditoria em sete meses... Senhor presidente, cumpra a sua palavra e faça uma auditoria ao Grupo Benfica em todas as vertentes para cortar de vez com o passado. Finalmente, a transparência. Por que motivo os sócios não podem consultar as manobras feitas nas últimas janelas de transferências? Têm todo o direito de saber. Poderá utilizar o trabalho que o 'Servir o Benfica' já começou. Esperamos que faça o mesmo no final desta janela. Vou terminar como comecei. A participação dos nossos sócios na vida ativa do clube é fundamental. No Benfica não há oposição. No Benfica espera-se uma militância atenta, ativa e credível e sobretudo construtiva. Peço a todos união mas sempre atentos e de forma exigente para melhor servir o Benfica. Desejo ao senhor presidente um mandato glorioso."