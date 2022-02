Benitez: «O Benfica é um barco à deriva, o timoneiro está perdido e a tripulação desorientada»

Francisco Benitez está muito preocupado com o atual momento do Benfica. Em declarações à Rádio Renascença, o candidato às últimas eleições dos encarnados deixou duras críticas a Rui Costa. "Sinto que o Benfica neste momento é um grande barco à deriva. O timoneiro está perdido e a tripulação desorientada. Nestas alturas é preciso uma voz de comando, saber qual é o projeto, qual é o plano", começou por explicar.Rui Costa pediu união depois do jogo com o Gil Vicente, mas Benitez não entende. "União não se pede, é algo que tem de se conquistar e tem de partir de dentro do clube. Olhamos para o campo e vemos que nem campo há união. Dentro do próprio Benfica não há união e depois pedimos isso aos adeptos?"Benitez criticou também a atuação dos encarnados no mercado de inverno. "É um sinal de falta de orientação, não sabemos para onde vamos. Diz que vamos apostar na formação e os jogadores que são emprestados são da formação. Não percebemos por que num dia diz-se uma coisa e logo a seguir faz-se outra."Por tudo isto, Benitez enviou uma carta a Rui Costa. "Ontem enviámos uma carta para saber para onde vamos. Relativamente à auditoria forense, é uma das coisas que ninguém percebe bem o que se anda a fazer com isto; por que motivo o Benfica não se constitui como assistente no processo Cartão Vermelho, e qual é a visão de Rui Costa sobre a estratégia para o futebol e para as modalidades, porque ambas estão mal", sublinhou, frisando que "o Benfica não pode estar permanentemente em eleições".