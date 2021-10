Benitez quer que o Benfica coloque os Red Pass à venda no imediato

O movimento 'Servir o Benfica', encabeçado pelo candidato à presidência Francisco Benitez, reinvidica que sejam colocados à venda os bilhetes de época face ao "fim dos limites à lotação nos recintos desportivos, aprovado na semana passada pelas autoridades de saúde".





"Compreendendo o impacto financeiro da pandemia, não é admissível que o ónus de compensar a diminuição das receitas de bilhética do ano passado passe para os sócios, que ao comprar jogo a jogo acabam a aumentar 200 ou 300% o gasto anual só nas idas à Luz", pode ler-se em comunicado.Recorde-se que, por exemplo, o FC Porto já colocou à venda os seus bilhetes de época no futebol.Com o fim dos limites à lotação nos recintos desportivos, aprovado na semana passada pelas autoridades de saúde, a direção demissionária adiantou sem mais que voltará a dar aos sócios a possibilidade de renovarem o seu RedPass até "ao final do ano". Sucede, porém, que até ao final do ano, o Sport Lisboa e Benfica disputa 6 jogos cruciais na sua caminhada europeia e na conquista do 38.Compreendendo o impacto financeiro da pandemia, não é admissível que o ónus de compensar a diminuição das receitas de bilhética do ano passado passe para os sócios, que ao comprar jogo a jogo acabam a aumentar 200 ou 300% o gasto anual só nas idas à Luz.Não existe, assim, qualquer motivo ou racional que justifique o adiamento da comercialização dos lugares anuais no Estádio e nos Pavilhões.Ainda que se reconheça a complexidade da organização de jogos tendo em conta as condicionantes de acesso impostas pela DGS, ontem, uma vez mais, foi possível verificar que infelizmente muitos associados e adeptos do clube só conseguiram acesso ao recinto do jogo já com a mesma a decorrer.Urge criar condições que garantam uma rápida validação da validade do bilhete de jogo, certificado de vacinação e identidade do sócio ou associado.Considerando que o próximo jogo em casa será disputado no dia 20 de outubro, sugere o Servir o Benfica que a direção demissionária implemente, antes dessa partida, as seguintes medidas:Início imediato da comercialização dos RedPass, com prioridade a ser dada aos detentores do RedPass época 2019/2020;Possibilidade de, no ato da aquisição do RedPass, o associado poder fazer o upload do certificado de vacinação, no estrito cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Deste modo, torna-se possível validar o acesso ao estádio com a apresentação do bilhete anual e cartão do cidadão, deixando de ser necessária a validação do certificado na porta de acesso;Comercialização de bilhetes para sócios e público em geral com a possibilidade de, no momento da compra, fazer o upload do certificado digital de vacinação;Todos os titulares de bilhete que não tenham procedido à validação do certificado no acto de compra, devem fazer a entrada no Estádio e Pavilhões em portas específicas para esse efeito, a designar pelo Sport Lisboa e Benfica. Pretende-se, desta forma, evitar que muitos sócios e adeptos acabem prejudicados, e percam os primeiros minutos de jogo.Garantir um estádio e pavilhões lotados é um desígnio que nos coloca mais perto das vitórias.Por um Benfica campeão com valores e tradição, faz sentido Servir o Benfica!