Bensebaini acompanhado

Ramy Bensebaini, lateral-esquerdo pertence ao Borussia M’gladbach, está a ser acompanhado pelo Benfica, de acordo com informação veiculada na Alemanha. Também Atlético Madrid e Juventus estão atentos ao internacional argelino, de 27 anos, que está em final de contrato com o oitavo classificado da Bundesliga.

O Benfica tem apenas Ristic como lateral-esquerdo garantido para a próxima temporada, uma vez que Grimaldo, de 27 anos, termina contrato no final da temporada. Apesar de todas as tentativas da SAD, o acordo para renovar não tem sido possível alcançar, daí que os responsáveis encarnados procurem acautelar a saída do espanhol.