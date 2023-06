Bernardo Nunes assina contrato de formação com o Benfica

Bernardo Nunes, extremo de 14 anos, assinou esta quarta-feira um contrato de formação com o Benfica, anunciou o clube no site oficial.O jovem, que representa as águias há cinco temporadas, foi contratado em 2018/19 ao Casa Pia, onde iniciou o seu percurso futebolístico.Na presente temporada, Bernardo soma 31 encontros pelos sub-14 do Benfica, tendo apontado 22 golos. Já foi chamado aos sub-15 em quatro ocasiões.