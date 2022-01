Bernardo Silva: «Jogar no Benfica? Sem dúvida, se me quiserem lá...»

Bernardo Silva voltou a demonstrar o desejo de regressar ao Benfica, clube onde fez a formação e do qual saiu em 2014, numa entrevista a Ricardo Araújo Pereira para a 'Revista E', do 'Expresso'. O jogador do Manchester City foi questionado sobre se planeia voltar a tempo de jogar pelas águias ou até mesmo presidir o clube da Luz e foi perentório na resposta."Treinar e presidir não faz sentido. Jogar? Sem dúvida, se me quiserem lá", atirou o internacional português, de 27 anos.