Bernardo Silva: «O Benfica é uma parte grande da minha vida»

Bernardo Silva falou esta terça-feira sobre o Benfica em entrevista à Eleven, lembrando o tempo que passou na Luz e como isso marcou a sua vida e carreira.





"O Benfica é uma parte grande da minha vida porque cresci a ir aos jogos com o meu pai e amigos. Além disso, joguei no Benfica 12 anos, dos 7 aos 19. É quase metade da minha vida. Saí com 19, quase a fazer 20 anos, e foi uma mudança difícil porque não estava à espera mas depois acabou por ser uma coisa boa na minha vida, mudar e ir para o Monaco. O Benfica é uma parte importante da minha vida não só como adepto mas também como jogador que me ajudou a crescer imenso", disse o jogador do Manchester City.