O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado? ‍?? — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) November 27, 2021

Bernardo Silva, craque do Manchester City, manifestou-se incrédulo com o facto de o Belenenses SAD-Benfica estar a ser disputado, já que os azuis apenas jogam com 9 elementos devido a um surto de Covid-19 que 'varreu' o plantel."O que é isto? Sou o único a não perceber o porquê do jogo não ter sido adiado?", atirou o internacional português.Pedro Nuno, jogador do Belenenses SAD, respondeu a Bernardo Silva nas stories do Instagram: "Não és o único Bernardo, ainda para mais quando se está negativo."