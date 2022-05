Bernd Leno fora do alcance do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Bernd Leno, de 30 anos, consta da lista de potenciais reforços apresentada por Roger Schmidt aos responsáveis do Benfica. O internacional alemão é suplente de Ramsdale no Arsenal, clube com o qual tem contrato até junho de 2023 e onde ganha um vencimento incomportável para os encarnados (mais de cinco milhões de euros por ano), pelo que não há margem para uma negociação.

O novo treinador das águias conhece bem Leno dos tempos em que ambos trabalharam juntos no Bayer Leverkusen, entre 2014 e 2017, tendo o guarda-redes sido sempre titular com Schmidt, mantendo o estatuto que já detinha antes da chegada do técnico. Curiosamente, defrontaram o Benfica por quatro vezes pelo Leverkusen somando uma vitória, um empate e sofrendo duas derrotas.