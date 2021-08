Betano passa a constar na manga das camisolas do Benfica

O Benfica oficializou o contrato com a Betano como "official betting sponsor" do clube para os próximos três anos, um negócio que já havia sido revelado por Record. A casa de apostas irá estrear-se já no sábado na manga, no jogo ante o Arouca, a contar para a 2ª jornada do campeonato português.





O administrador-executivo da SAD das águias, Domingos Soares de Oliveira, manifestou-se satisfeito com o novo sponsor. "A Betano distingue-se pela inovação, em especial na área do digital, algo com o qual nos identificamos. A presença da Betano nas mangas das camisolas oficiais do Benfica dará ainda maior exposição e visibilidade ao nosso novo Official Betting Sponsor", vincou em declarações ao site das águias.De acordo com os encarnados, a Betano é o "primeiro patrocinador a constar na manga da camisola oficial da equipa de futebol".