'Bild' adianta que o Benfica luta com Bayern e outros 'tubarões' por jovem prodígio sueco

O jornal 'Bild' noticia esta quarta-feira que o Benfica está atento à situação de Jonah Kusi-Asare, jogador de apenas 15 anos que as águias querem contratar. O problema é que face à qualidade do jovem avançado os encarnados não correm sozinhos.De acordo com o diário germânico, o avançado sueco tem vários outros 'tubarões' europeus no seu encalce. O Bayern Munique já demonstrou interesse no agora jogador do AIK, da Suécia, até porque Kusi-Asare já cumpriu um período à experiência na Baviera. Mas não foi apenas na Alemanha, a jóia sueca também já esteve em testes no Seixal e na casa do RB Salzburgo, outro clube interessado no jogador.Os italianos da Juventus e os dinamarqueses do Copenhaga também mostraram interesse no dianteiro que cumpre 16 anos em julho, altura em que poderá mudar de ares.