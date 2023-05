'Bild' aponta André Silva ao Benfica

O jornal 'Bild' analisou as possíveis mudanças que o plantel do RB Leipzig irá sofrer na próxima temporada considerando "11 pontos de interrogação". A situação de André Silva é uma das que não está definida e há pelo menos um interessado em Portugal.De acordo com o diário alemão, o Benfica estará tentado em contar com o avançado internacional português que cumpriu a parte final da formação no FC Porto e que no rival das águias começou a carreira sénior, entre 2015/16 e 2016/17. Ao contrário dos encarnados, o Sporting também estaria interessado mas os 20 milhões de euros, para começo de conversa, serão um entrave à contratação.De acordo com a mesma fonte, o RB Leipzig deverá aceitar 15 milhões para libertar o internacional português em definitivo, que tem contrato válido até junho de 2026.André Silva, de 27 anos, chegou ao clube, em 2021, proveniente do Eintracht Frankfurt. Esta temporada apontou nove golos e rubricou nove assistências em 44 encontros oficiais, tendo sido titular em 29 deles.