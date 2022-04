'Bild' avança que o Benfica lidera corrida à contratação do "novo Moukoko"... de 13 anos

Na Alemanha já se fala em novo Youssoufa Moukoko. O Borussia Dortmund tem nas suas fileiras o avançado germano-camaronês que se estreou na equipa principal apenas um dia depois de fazer... 16 anos. Agora, o jornal 'Bild' estima que poderá acontecer o mesmo Saido Baldé, de apenas 13 anos, um jogador que alinha já nos sub-17 do Hamburgo, três anos acima da idade.Por dar nas vistas em tão tenra idade, o extremo luso-guineense já está a despertar vários interessados e um deles é o Benfica. Segundo a mesma fonte, as águias estarão a liderar a concorrência à contratação do jovem jogador a par dos franceses do Paris Saint-Germain.Na Bundesliga Nord/Nordost, referente ao escalão de juventis, Saido soma nove partidas disputadas e quatro golos apontados.Também no Hamburgo alinham os irmãos de Saido: Samba e Fábio.