'Bild' coloca Benfica na pole position para garantir Kamada

Daichi Kamada poderá, um ano depois, ser reforço do Benfica. Quem o garante é o reputado jornal 'Bild', adiantando que as águias estão na pole position para assegurarem os serviços do avançado que vai sair do Eintracht Frankfurt em junho, altura em que acaba o contrato.Para o diário alemão, o clube da Luz é o destino agora mais provável para o internacional japonês, encerrando um namoro, que dura desde o verão de 2022, em casamento. Em agosto último, o camisola 15 do Eintracht disse mesmo o 'sim' às águias mas os germânicos conseguiram convencê-lo a ficar mais uma temporada no clube.Já em 2023, a imprensa alemã dava conta que Kamada tinha praticamente tudo fechado com o Borussia Dortmund para ali jogar a partir de 2023/24. Contudo, o 'Bild' garante que o dianteiro, que pode fazer qualquer posição do ataque, rejeitou uma proposta de seis milhões de euros por ano e passou a dar preferência ao atuar fora da Bundesliga. O Atlético Madrid e emblemas ingleses também mostraram interesse no futebolista que chegou à Bundesliga em 2017, proveniente do Sagan Tosu, do Japão.Em janeiro, o 'Correio da Manhã' deu conta de reuniões entre Rui Pedro Braz, diretor desportivo do Benfica, e o agente do futebolista, de 26 anos, que esteve no último Mundial, no Qatar.Em 2022/23, com a camisola do Eintracht, Kamada soma 13 golos e cinco assistências em 40 partidas oficiais.