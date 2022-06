'Bild' noticia reunião do Benfica por prodígio de 14 anos

Fez apenas 14 anos no passado dia 17 mas continua a dar que falar. O jornal alemão 'Bild' garante que o Benfica tem reunião marcada para quarta-feira para tratar do futuro de Saido Baldé, extremo que atua no Hamburgo e é tido como o 'novo Moukoko', ou seja, um caso de talento emergente muito precoce.O jogador luso-guineense já havia sido apontado em abril à Luz pela mesma fonte que garantia que os encarnados estavam na dianteira pela contratação do jovem prodígio. Agora, os responsáveis do Benfica quererão passar da teoria à prática e avançar mesmo para a transferência.Baldé, que atua nos sub-17, terá contrato de formação rubricado com o Hamburgo até 2024.