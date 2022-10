'Bild' revela que Draxler está nos pré-convocados da Alemanha para o Mundial

Julian Draxler está nos pré-convocados da Alemanha para o Campeonato do Mundo do Qatar. O criativo alemão, emprestado ao Benfica pelo Paris Saint-Germain, integrou a lista de 55 nomes enviada à FIFA na sexta-feira pela federação germânica, segundo adiantou o jornal 'Bild'.O jogador, de 29 anos, é uma dor de cabeça, sobretudo para Roger Schmidt. O camisola 93 das águias entrou ao intervalo do clássico com o FC Porto, no Estádio do Dragão, lesionando-se durante a segunda parte do embate com os dragões, estando, assim, em campo apenas 18 minutos. Tal como Record adiantou , ainda não será com o Chaves, no sábado, que o treinador alemão irá contar com o compatriota, já depois deste ter falhado a receção à Juventus.A lesão na coxa esquerda parece tornar pouco provável a viagem a Israel, para medir forças com o Maccabi Haifa na quarta-feira.Além disso, o selecionador Hansi Flick terá de enviar a lista final a 10 de novembro e as hipóteses de vir a ser integrado nos derradeiros 26 nomes também escasseiam.Draxler foi pela última vez chamado à Mannschaft em março último, para o duplo particular, com a Holanda e Israel. Acabou por falhar as últimas semanas de 2021/22 por se ter lesionado ao serviço do PSG.