Bilhetes para a receção ao PSG estão esgotados

Colocados ontem à venda numa segunda fase, os bilhetes para o jogo com o Paris Saint-Germain, na Luz, estão temporariamente esgotados, anunciou o Benfica. Segundo explicam os encarnados no respetivo site, “poderá ainda haver disponibilidade de ingressos para este desafio mediante a libertação de lugares regulamentares não utilizados pela UEFA e pelo clube adversário”. A contar para 3ª jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, o jogo terá lugar a 5 de outubro próximo.