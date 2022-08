Bilhetes para o Arouca só no mercado secundário

O Benfica informou esta sexta-feira que já só restam bilhetes no mercado secundário, para o encontro com o Arouca desta noite (20H15), que marca o arranque da Liga 2022/23.Esses bilhetes são os detentores de Red Pass que disponibilizam os seus lugares para que possam ser vendidos a outros. Os encarnados esperam uma assistência em linha com o jogo com o Midtjylland, ou seja, mais de 50 mil espectadores.