Bilhetes para o Benfica-Arouca à venda a partir de sexta-feira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica informou esta quarta-feira que os bilhetes para o duelo contra o Arouca, a contar para a primeira jornada da Liga Bwin 2022/23, começarão a ser vendidos a partir das 9 horas desta sexta-feira. Os ingressos poderão ser adquiridos no Estádio da Luz e nos locais habituais de venda.

Recorde-se que o duelo está marcado para o dia 5 de agosto, com o pontapé de saída agendado para as 20h15, no Estádio da Luz.