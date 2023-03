Bilhetes para o Benfica-Inter começam a ser vendidos na 3.ª feira: águias explicam procedimentos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica revelou que os ingressos para o encontro no Estádio da Luz, diante do Inter Milão, começam a ser vendidos na terça-feira, a partir das 9 horas, e apenas para sócios. Nos primeiros três dias, a prioridade na comercialização de bilhetes será dada aos portadores de Red Pass.A 24 de março, a venda será aberta a qualquer tipo de sócio das águias.Os encarnados informaram ainda que os ingressos oscilam entre os 30 e os 100 euros.O embate com os italianos está agendado para 11 de abril, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A segunda mão joga-se em San Siro, a 19 de abril.

MAIS INFORMAÇÕES

Sócios detentores de Red Pass receberão comunicação dirigida, a partir do dia 21 de março, para exercer os 3 dias de prioridade na aquisição do seu lugar, até 23 de março, inclusive

Red Pass Vitalício: os sócios detentores de cartão Red Pass Vitalício, época 22/23, têm um prazo de 3 dias para usufruir do seu bilhete gratuito, num ponto de venda físico ou através da ativação por SMS

Setores 27 e 28, Piso 0 da Mais Vantagens e setores 5 a 12, Piso 0 da Sagres: zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos (ZCEAP) – O bilhete de ZCEAP é nominal com nome e documento de identificação do portador

Proibida a entrada a menores de 3 anos

Maiores de 3 anos (inclusive) necessitam de comprar bilhete

O cartão de Sócio é pessoal e intransmissível e deverá ser apresentado sempre que solicitado por um Assistente de Recinto Desportivo

Detentores de Red Pass 2022/23 podem partilhar o seu bilhete, exclusivamente via App SL Benfica

Não há trocas e/ou devoluções de bilhetes