Bilhetes para o Benfica-Inter estão "temporariamente esgotados" e águias deixam aviso a adeptos italianos

O Benfica anunciou esta sexta-feira que os bilhetes para o embate com o Inter Milão, a contar para a Liga dos Campeões, estão "temporariamente esgotados". Refira-se que a venda exclusiva a sócios arrancou na última terça-feira.Há ainda associados que poderão ter uma última hipótese de marcar presença no grande jogo, de acordo com os encarnados. "Poderá ainda haver disponibilidade de bilhetes mediante a libertação de lugares regulamentares não utilizados pela UEFA e pelo clube adversário. Será também disponibilizada, a todos os Sócios com Red Pass que inclui os jogos das competições europeias, a possibilidade de venda do seu lugar", pode ler-se no site oficial das águias, que deixam avisos aos adeptos italianos que queiram deslocar-se ao Estádio da Luz para ver o encontro dos 'quartos' da liga milionária."Os adeptos afetos à equipa do Inter devem adquirir os seus ingressos exclusivamente junto do clube visitante. Os acessos a outras zonas, que não a do visitante, poderão vir a ser condicionados. A revenda de bilhetes por meios e em locais não autorizados constitui uma infração e a entrada no evento poderá ser vedada aos portadores dos mesmos", deixa claro o clube da Luz.Refira-se que o Benfica-Inter está agendado para 11 de abril, às 20 horas.