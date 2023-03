Bilhetes para o clássico com o FC Porto hoje à venda

O Benfica coloca hoje à venda os bilhetes para a receção ao FC Porto, partida que está agendada para 7 de abril, às 18 horas. De acordo com a nota divulgada pelo clube da Luz, os ingressos para este encontro estarão apenas disponíveis para sócios dos encarnados, que se encontrem com quotas em dia.

De referir que a compra dos bilhetes para o encontro com os dragões processa-se através do site oficial das águias, no Estádio da Luz, nas Casas do Benfica e lojas oficiais dos encarnados, como a do Colombo, do Jardim do Regedor, Strada Outlet ou Mar Shopping.