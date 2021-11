Bilhetes para o dérbi com o Sporting à venda

Os bilhetes para o dérbi com o Sporting, marcado para 3 de dezembro, às 21h15, no Estádio da Luz, começaram ontem a ser vendidos pelo Benfica. A entrada no recinto requer, como habitualmente, o uso de máscara, mas também um teste à Covid-19 negativo, podendo o mesmo ser antigénio (com resultado até 48 horas antes) ou PCR (até 72 horas antes).





Para os sócios das águias, os ingressos custam entre 20 e 75 euros. Já para o público em geral, o preço dos bilhetes varia entre os 31 e os 93 euros.