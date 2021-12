Bilhetes para o Dragão disponíveis

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica colocou ontem de manhã à venda os bilhetes para o encontro de quinta-feira mas, ao contrário de situações anteriores, estes não esgotaram. Ontem à noite, no site do clube da Luz, ainda era possível adquirir o ingresso que permite o acesso ao clássico da 16ª jornada da Liga Bwin.

Os preços são de 31 euros, para as bancadas visitante e cartão do adepto, e de 55 euros, para a central. Ao que foi possível apurar, apesar de ser um jogo importante para os encarnados, a procura esteve aquém do expectável. O Benfica disponibiliza autocarros gratuitos para os sócios que o desejarem.