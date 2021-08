Bilhetes para o jogo do Benfica com o PSV estão esgotados

O Benfica revelou há momentos que já não há bilhetes disponíveis para a partida de hoje, com o PSV, na primeira mão do playoff da Liga dos Campeões. O jogo disputa-se hoje na Luz, a partir das 20 horas.





Os encarnados iniciaram a venda dos ingressos no dia 13 deste mês, visando apenas 33 por cento da lotação do estádio, conforme as regras definidas pela DGS e pelo Governo no âmbito da prevenção da pandemia.No jogo com o Spartak Moscovo, recorde-se, estiveram16.312 espectadores na Luz.