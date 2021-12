Bilhetes para o P. Ferreira voltam a estar à venda

Depois de suspensa no dia 21, reabriu ontem a venda dos bilhetes para a receção ao P. Ferreira, relativa à 17ª jornada da Liga Bwin. A decisão de suspensão surgiu face à evolução da pandemia e na expectativa de imposição de medidas pela DGS para o fim de semana de 8 e 9 de janeiro, altura em que se jogará o encontro, que continua com data e hora por confirmar. Entre as novas medidas, António Costa anunciou a obrigatoriedade de teste negativo para entrar em qualquer recinto desportivo, independentemente da lotação do mesmo.