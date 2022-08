Bilhetes para para o Benfica-PSG temporiaramente esgotados

O Benfica anunciou esta terça-feira que os bilhetes para o encontro com o Paris Saint-Germain, a contar para a 3.ª jornada da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, a 5 de outubro, "estão temporariamente esgotados".A venda para este encontro reabre às 11h00 de sexta-feira, 2 de setembro, e será exclusiva a sócios para os bilhetes dos red pass que não usufruam do direito de preferência do seu lugar. Às 9h00 de sábado, a venda será alargada a adeptos em geral.Hoje foram colocados à venda os bilhetes para a Liga dos Campeões e, em dia de jogo com o Paços de Ferreira, o Estádio da Luz registou grande movimentação.