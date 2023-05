Bilhetes para Portimão hoje à venda

O Benfica coloca hoje à venda, a partir das 10h00, os bilhetes para o encontro com o Portimonense, no próximo sábado, a contar para a 32ª jornada e com início marcado para as 18h00. O clube algarvio disponibiliza cerca de 2.500 ingressos para a bancadas nascente, normalmente reservada aos apoiantes às equipas visitantes.A venda hoje é exclusiva a sócios detentores de red pass. Se sobrarem, a venda amanhã será alargada a associados e, na quarta-feira, a todos os simpatizantes.