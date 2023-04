Bilhetes quase esgotados para a deslocação a Barcelos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os bilhetes a que o Benfica tem direito para a deslocação a Barcelos, no próximo sábado, estão quase esgotados. Segundo uma nota divulgada no site oficial, "a força da onda vermelha, que acompanha a equipa de futebol profissional ao longo de toda a época, será intensa, fervorosa e decisiva no Minho!".