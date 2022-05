Biografia oficial de Eusébio vai ser lançada dia 23 no Estádio da Luz

A biografia oficial de Eusébio será lançada dia 23, pelas 18 horas, no Estádio da Luz, num evento que contará com as intervenções do presidente Rui Costa, do antigo jogador e treinador Toni e ainda de João Malheiro, ex-diretor de comunicação das águias que escreveu a obra.O lançamento, a realizar-se junto à Estátua de Eusébio, terá entrada livre e um momento cultural, com atuações de Paulo de Carvalho, José Jorge Letria e José Fanha.