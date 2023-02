Bloqueios na internet e vistorias da polícia: benfiquistas furaram segurança

O Club Brugge, em colaboração com a polícia local, já está a investigar a falha que permitiu que adeptos do Benfica estivessem em zonas destinadas aos seus apoiantes. Apesar das "rígidias medidas" na venda de bilhetes e na rigorosa revista aos portugueses, a verdade é que centenas de encarnados estiveram espalhados pelo Estádio Jan Breydel, onde a equipa comandada por Roger Schmidt ganhou por 2-0, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.No final do encontro, adeptos de Brugge e Benfica envolveram-se em confrontos físicos, com cadeiras a voar, como se vê em vídeos que já circulam nas redes sociais. A polícia teve de intervir para colocar ponto final na desordem. No rescaldo do turbulento dia, o campeão belga e as autoridades fizeram o balanço, procurando agora perceber o que correu mal, sobretudo como foi possível às águias furar as medidas definidas.Muito antes do encontro, o Brugge detetou elevado número de aquisições de bilhetes em Portugal, através do respetivo site. O processo de venda, explica o clube belga, decorreu em três fases. "Numa fase final, os bilhetes foram também vendidos a pessoas sem Club ID, mas apenas a adeptos que já tinham conta no nosso site antes do sorteio ou a adeptos que já compraram bilhetes no passado. Os endereços IP de Portugal foram bloqueados durante todo o período de vendas. Através de desvios tecnológicos, 600 adeptos com morada ou endereço de correio eletrónico português ainda conseguiram comprar bilhetes. Eles foram imediatamente cancelados e o dinheiro foi devolvido", explica o clube belga.A polícia de Brugge também procurou impedir que os apoiantes dos dois clubes se misturassem. "O facto dos apoiantes do Benfica aparentemente poderem facilmente comprar ingressos para as secções de casa tornou isso muito difícil e arriscado para nós e, por consequência, para todo o pessoal de segurança", refere Yves Rotty, da polícia, citado pelo PZC.Os encarnados começaram a juntar-se no centro da cidade na tarde de quarta-feira. Segundo as autoridades, a tranquilidade deu lugar à agitação assim que se aproximou a hora do jogo. "Muitos adeptos do Benfica estiveram no centro de Bruges muito antes do jogo. Mas, durante as verificações, muitos deles não tinham bilhete ou conseguiram um bilhete para um lugar fora da secção de visitantes", relata, por sua vez, a porta-voz da polícia Lien Depoorter, igualmente ao PZC."Durante as verificações de tráfego, direcionadas em vários locais, conseguimos parar vários carros antes da partida, onde foi encontrado material pirotécnico, que foi imediatamente apreendido", acrescenta Depoorter. "Os ocupantes ficaram detidos administrativamente até depois do jogo. Juntamente com os 'spotters' portugueses, também conseguimos identificar o seu núcleo duro. Mantivemos perfis de alto risco sem ingresso válido ou com ingresso para uma secção diferente da bancada dos visitantes até depois da partida. Estamos a falar de 25 adeptos portugueses", acrescenta.Em comunicado, o Benfica anunciou que "vai solicitar junto das autoridades belgas esclarecimentos quanto aos motivos que levaram à atuação das forças de segurança no centro da cidade de Bruges horas antes da partida e que culminaram com a detenção de cerca de três dezenas de adeptos". Na mesma nota, o clube agradeceu aos seus adeptos "o apoio inexcedível demonstrado".Ainda assim, os adeptos encarnados conseguiram comprar bilhete para outras zonas, o que, segundo o 'Nieuwsblad', se explica por muitos adeptos do Brugge não terem comprado bilhete, devido ao alto preço dos bilhetes. "O clube não conseguiu lotar o estádio com seus próprios adeptos." De acordo com a organização do jogo, estiveram nas bancadas muito mais do que 1.700 benfiquistas, a capacidade do local destinado aos visitantes.Perante o que se passou, o Brugge conclui: "Entendemos que esta foi uma experiência muito desagradável para nossos próprios adeptos e trabalharemos com a polícia para fazer todos os esforços para evitar isso no futuro." Isto apesar dos esforços para minorar os estragos. "Durante o jogo, os nossos comissários reagiram muito rapidamente reunindo todos os apoiantes do Benfica em duas secções contíguas junto à do visitante. Como resultado, tudo permaneceu relativamente calmo durante a partida." O pior aconteceu no final, com o confronto entre belgas e portugueses.