César Boaventura alegou viver com 600 euros por mês ao defender-se das suspeitas das quais é alvo na ‘Operação Malapata’. "Vivo com esse ordenado. Tenho uma empresa que paga as despesas e a renda do apartamento. Com 600 euros por mês não como em casa? O meu agregado familiar não sou eu sozinho, somos quatro", disse, à CMTV, o empresário, acusado de aliciar jogadores para benefício do Benfica.