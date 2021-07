Bola começa hoje a rolar com primeiro treino no Seixal

Os elementos do plantel benfiquista que já concluíram os testes físicos e exames médicos farão hoje o primeiro treino de pré-temporada. Um dia aguardado com grande expectativa, pois os encarnados voltam a trabalhar no relvado para atacar a temporada 2021/22. Por hoje, são 21 os jogadores que se encontram disponíveis para trabalhar com o treinador benfiquista, sendo que nos próximos dias o número irá aumentar, com as incorporações de Vlachodimos e Taarabt, por exemplo.

Estes primeiros dias de trabalho também servirão para Jorge Jesus dissipar as dúvidas que ainda tenha sobre a composição do plantel da próxima época. Afinal, alguns dos elementos que irão participar nos trabalhos não terão lugar no grupo final.