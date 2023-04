Borussia M´gladbach vai negociar com o Benfica: «Weigl pode servir de base para o futuro»

Roland Virkus, diretor-desportivo do Borussia Mönchengladbach, reafimou a intenção de negociar a continuidade de Julian Weigl. O médio alemão, de 27 anos, está emprestado ao clube alemão até final da temporada, com opção de compra de 15 milhões de euros."Estamos a formar uma nova estrutura no plantel. Vamos perder um jogador importante como o Lars Stindl e olhamos para o Weigl como uma peça que pode servir de base para o futuro, por isso vamos falar com o Benfica", adiantou Virkus, à Sky Sports.Titular diante do Eintracht Frankfurt, em partida da 28.ª jornada da Bundesliga, Weigl voltou a jogar quase dois meses depois de se ter lesionado. O médio conta 18 partidas pelo Borussia Mönchengladbach, 10.º classificado da liga alemã.