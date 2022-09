Borussia M'Gladbach recusa-se a pagar os 15M€ da cláusula de Weigl: «Dar esse valor não é possível»

O diretor desportivo do Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, garantiu esta quarta-feira ao 'Bild' que o emblema da Bundesliga não irá exercer a cláusula de rescisão estipulada no empréstimo de Julian Weigl pelo Benfica, cifrada em 15 milhões de euros."Não, dar esse valor não é possível. Demos ao Julian [Weigl] uma perspetiva clara para esta época e ele abdicou de muita coisa. Só assim o empréstimo foi viável. Não posso dizer o que vai acontecer depois", frisou o dirigente da turma germânica.Weigl, que custou 20 milhões de euros ao Benfica em 2020, soma três presenças oficiais pela nova equipa.Virkus explicou que, no entanto, é possível que o internacional alemão permaneça no clube para lá de junho de 2023."É claro que o Benfica tem uma palavra a dizer nesta situação. Se o Julian progredir bem aqui, tentaremos de tudo para vinculá-lo a longo prazo ao clube. No entanto, já não é possível investir grandes quantidades de dinheiro", reiterou o dirigente.