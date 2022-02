Botafogo de John Textor aponta baterias a Gilberto segundo dizem os brasileiros

Gilberto é um desejo do Botafogo, segundo avança o 'Globoesporte'. O emblema que figura no terceiro posto do campeonato carioca quer reforçar-se com nomes de peso, agora que terá um orçamento reforçado depois da entrada do investidor John Textor, que está iminente.De acordo com a mesma fonte, o clube do Rio de Janeiro já fez mesmo um primeiro contacto pelo lateral do Benfica, de 28 anos, que nos últimos encontros perdeu a titularidade para Valentino Lázaro.Esta época, o número 2 dos encarnados já atuou em 22 encontros oficiais e apontou quatro golos. Chegou à Luz proveniente do Fluminense, no verão de 2020, a troco de três milhões de euros e tem vínculo até junho de 2025.