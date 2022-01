Botafogo de John Textor quer Gabriel

Gabriel, médio emprestado pelo Benfica ao Al-Gharafa, do Qatar, está nos planos do Botafogo, adiantou o 'Lance' e confirmou. O empresário norte-americano John Textor, que pretende adquirir parte das ações da SAD das águias, comprou recentemente 90 por cento da sociedade anónima de futebol do emblema do Rio de Janeiro e, de acordo com as informações veiculadas pelo 'Lance' foram pessoas próximas do investidor que fizeram sondagem junto dos representantes do futebolista.Vinculado ao Benfica até 2024, Gabriel foi emprestado ao final desta temporada ao Al-Gharafa, mas existe uma cláusula que permite ao futebolista rumar a outro clube, se surgir uma proposta que agrade quer ao médio, quer aos encarnados. Nascido no Rio de Janeiro, o futebolista, de 28 anos, nesta altura, pretende permanecer no Al-Gharafa até final da época.Nesta fase, ainda só houve uma abordagem, mas, de acordo com o 'Lance', os responsáveis do Botafogo prometaram voltar a falar, de forma mais formal. Desafogado financeiramente, graças à injeção de capital de John Textor, o clube carioca faz agora mira a um jogador que pertence ao Benfica. Gabriel, recorde-se, foi contratado ao Leganés, num investimento de quase 10 milhões de euros.