Botafogo quer Rodrigo Pinho por empréstimo

Sem espaço nas opções de Roger Schmidt, Rodrigo Pinho está na agenda do Botafogo para a reabertura do mercado. De acordo com o Globoesporte, os cariocas já iniciaram conversações com o Benfica, esperando conseguir fechar um acordo de empréstimo sem custos, à semelhança do empréstimo que tem atualmente em vigor do médio Gabriel. Segundo a mesma publicação, Rodrigo Pinho é visto pela equipa comandada por Luís Castro como o avançado ideal para fazer concorrência a Tiquinho Soares, antigo jogador do FC Porto.Contratado em 2021/21 a custo zero (depois de ter terminado vínculo com o Marítimo), Rodrigo Pinho disputou desde então apenas dez jogos pela equipa principal dos encarnados (sete esta temporada), muito por culpa de uma lesão que o afastou durante largos meses.