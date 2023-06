Botafogo segura Gabriel até dezembro

O Botafogo segurou Gabriel Pires, médio que está emprestado pelo Benfica, até dezembro. O líder do campeonato brasileiro acionou a cláusula de renovação automática, que permite manter o futebolista até final da temporada naquele país sul-americano. Ainda assim, sabe, há emblemas do Médio Oriente que estão atentos ao jogador.O médio, de 29 anos, foi emprestado ao clube do Rio de Janeiro no verão de 2022, com contrato de um ano, mas com a possibilidade de ser automaticamente renovado, o que aconteceu. A SAD encarnada não cobrou qualquer taxa de empréstimo, mas o clube detido pelo norte-americano John Textor comprometeu-se a pagar os salários na íntegra.Gabriel é um dos jogadores queaté 2024. Contratado por 9,6 milhões de euros ao Leganés (verba que inclui comissões) no verão de 2018, sagrou-se campeão logo na primeira temporada de águia ao peito. Influente sob o comando de Bruno Lage, acabaria por acrescentar um ano ao seu contrato em novembro de 2019.O luso-brasileiro perdeu depois espaço com Jorge Jesus, apesar de ter começado a temporada como '6'. Em 2021, rumou ao Al-Gharafa, do Qatar, pelo qual marcou 7 golos e fez 10 assistências em 31 jogos. No último verão, regressou ao Brasil, reforçando o plantel comandado pelo português Luís Castro. Marcou dois golos em 14 jogos na segunda metade do ano passado. Em 2023, soma 1 golo e 4 assistências em 19 presenças.