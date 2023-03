Boto viu Inter ultrapassar FC Porto mas atira: «Vai encontrar mais dificuldades frente ao Benfica»

José Boto foi convidado pela imprensa italiana a analisar o duelo entre o Benfica e o Inter, nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, e considera que, depois de eliminar o FC Porto, o conjunto de Milão terá agora mais dificuldades com as águias."O Benfica está a jogar melhor hoje, é uma equipa que se norteia mais pelo domínio do jogo do que os nerazzurri [Inter], que não têm a mesma qualidade nesse aspeto, ainda que se movimentem muito bem defensivamente. Quer dizer que face ao jogo com o FC Porto, a equipa de Simoni Inzaghi vai encontrar mais dificuldades, na minha opinião. Mas não consigo perceber como é que alguém pode subestimar um clube português. O Inter passou com o FC Porto, mas também com um pouco de sorte, porque sofreu muito. Obviamente o futebol português não é considerado dos melhores, está certamente um degrau abaixo dos outros. Mas quem entende de futebol não entende como se pode subestimar um dos nossos clubes nos dias de hoje", atirou o agora diretor-desportivo do PAOK aos microfones do portal 'Sportitalia.com'.O português, que durante vários anos foi o responsável pelo scouting do Benfica, considera ainda que há um jogador no plantel do Inter que pode fazer toda a diferença: trata-se de Lukaku, que ainda recentemente, ao serviço da Bélgica, fez três golos frente à Suécia. "O melhor Lukaku é um jogador muito difícil de marcar. A força dele é impressionante. É um monstro quando está bem: se ele está num bom momento, o Inter é uma equipa muito mais perigosa".