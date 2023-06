Boulahrouz: «O Benfica é um clube muito bom para Kökçü»

"Muito boa transferência. O Benfica é top." É desta forma que Khalid Boulahrouz, antigo central que vestiu a camisola do Sporting em 2012/13, avalia a mudança de Kökçü para o clube da Luz oficializada sábado.Em declarações ao programa Voetbal Café, Boulahrouz destaca que o médio fez uma boa escolha e apresebra vários argumentos: "O Benfica é um clube muito bom para ele. O clima é bom na maior parte do ano, Lisboa é uma cidade ótima e lá falam bem inglês.O ex-central destaca a superioridade do Benfica e frisa: "Terá de mostrar-se sobretudo na Liga dos Campeões, porque no campeonato não terá dificuldades".Kökçü assinou um contrato válido por cinco temporadas e tem uma cláusula de 150 milhões. O internacional turco será um dos elementos mais bem pagos das águias e irá auferir o triplo do que recebia na Holanda.No Benfica, Kökçü envergará a camisola 10, que na época passada não teve dono devido à morte de Chalana e que já foi outrora de Rui Costa. O médio manifestou-se orgulhoso por essa possibilidade e até contou que assistiu a vários vídeos do agora presidente do Benfica "É importante para mim. Eu era muito jovem quando ele jogava, mas vi imagens e sei que era muito bom e uma lenda. Ter o número 10 do presidente é uma honra", manifestou o internacional turco, que já se equipava com esse número quando representava o Feyenoord. Mas agora é tempo de mostrar serviço, lembra o jogador: "Tenho de retribuir dentro do relvado", sublinhou.