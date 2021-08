"Brabo!": jogadores do Benfica reagem ao pedido de desculpas de Lucas Veríssimo

O pedido de desculpas de Lucas Veríssimo pela expulsão na 1.ª parte do PSV-Benfica gerou uma 'onda de solidariedade' por parte dos seus colegas na equipa encarnada. Pouco depois do central fazer 'mea culpa' nas redes sociais, vários foram os jogadores benfiquistas (Otamendi, Weigl, Vinícius, Diogo Gonçalves e Morato) que, de pronto, acorreram à publicação para incentivar o defesa brasileiro.





"Brabo", disse o jovem central canarinho. "Grande paaa", foi a resposta do argentino, com 'Vinigol' a elogiar Veríssimo. "És grande, pah". Weigl, por seu turno, destacou a união: "todos juntos, irmão". De resto, os adeptos encarnados também se colocaram ao lado de Veríssimo, manifestando o seu apoio.Recorde-se que Lucas Veríssimo viu o segundo amarelo logo aos 32 minutos do encontro em Eindhoven, deixando o Benfica reduzido a 10 durante uma hora de jogo.