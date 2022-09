Brasileiros adiantam interesse do Benfica em jovem guarda-redes do Grémio

O portal brasileiro 'Torcedores' adianta esta sexta-feira que Benfica e Udinese estão particularmente atentos à evolução do guarda-redes Cássio Acosta, um jovem de apenas 17 anos que foi destaque do Grémio no recente Campeonato Brasileiro de Sub-17 e que nas últimas semanas tem sido chamado de forma recorrente a treinar com os seniores do tricolor gaúcho.Segundo a referida publicação, os emissários dos dois clubes terão observado três partidas do Brasileirão Sub-17 - diante de Atlético Goianiense, Corinthians e Athletico Paranaense -, tendo ficado "surpreendidos positivamente com o que viram em campo", especialmente por conta do "bom entendimento tático, em especial com à saída de bola, cobertura à defesa, leitura de jogo e espírito de liderança".O 'Torcedores' adianta ainda que o Grémio tem conhecimento das observações feitas ao guardião, mas até ao momento não foi abordado oficialmente por nenhum clube europeu. Com contrato até 2024, Cássio Acosta está blindado por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.