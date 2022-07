Avanço nas negociações: Brasileiros adiantam que Benfica e Corinthians já têm 'acordo apalavrado' por João Victor

O Corinthians e o Benfica já chegaram a acordo para a transferência do central João Victor para a Luz, adianta este domingo o 'Globo Esporte'.Segundo a mesma fonte, representantes das águias e do timão estiveram ontem juntos numa reunião, que ficou marcada por um "avanço nas negociações" e um "acordo apalavrado".O portal brasileiro explica que tudo indica que o negócio se concretize por um valor a rondar os 10 milhões de euros, e que o jogador pode assinar contrato com as águias entre hoje e amanhã.Recorde-se que João Victor, central de 23 anos que tem contrato com o Corinthians desde 2019, tem gerado uma batalha entre rivais , uma vez que também está no radar do FC Porto.