Brasileiros adiantam que o Coritiba também entrou na corrida por Rodrigo Pinho

Rodrigo Pinho tem mais um concorrente. Segundo o 'Globo Esporte', o Coritiba entrou na corrida pelo avançado brasileiro do Benfica, que não tem sido escolha habitual para Roger Schmidt esta temporada.O emblema canarinho vai ser treinado a partir de 2023 pelo português António Oliveira, conhecedor das qualidades do jogador, de 31 anos, até porque na temporada transata foi treinador da equipa B das águias.Segundo a referida fonte, as conversas estão numa fase inicial entre o jogador e o clube de Curitiba. Além deste emblema, também o Botafogo, de Luís Castro, pretende contar com o dianteiro que em Portugal jogou ainda em Sp. Braga, Nacional ou Marítimo.Rodrigo Pinho, que soma sete presenças oficiais esta temporada, tem contrato com os encarnados até 2026.