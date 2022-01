Brasileiros adiantam que Yony González foi oferecido ao Botafogo

O Globoesporte noticiou que Yony González, jogador que pertence aos quadros do Benfica, foi oferecido ao Botafogo. O emblema brasileiro rejeitou o empréstimo do extremo colombiano sustentando que procura já outro jogador com o mesmo perfil para o ataque.Até ao final do ano civil de 2021, Yony esteve emprestado ao Ceará onde realizou 28 partidas oficiais. O empréstimo não foi prolongado, tendo já o Atlético Nacional mostrado interesse em contar com os préstimos do futebolista.Recorde-se que Yony, hoje com 27 anos, assinou pelo Benfica em janeiro de 2020 um contrato válido até junho de 2024. Até agora, o dianteiro que começou a carreira no Envigado não realizou qualquer jogo oficial pelas águias.