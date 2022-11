Brasileiros apontam Gilberto também ao Flamengo

Depois de ter sido apontado ao Vasco da Gama , Gilberto foi esta sexta-feira colocado também na rota do Flamengo pela imprensa brasileira. De acordo com relatos vindos do outro lado do Atlântico, por parte do jornalista Júlio Miguel Neto, o empresário do lateral direito, o português Bruno Macedo, terá mesmo estado reunido com Marcos Braz, vicepresidente de futebol do Fla, tendo nessa conversa sido falado precisamente o nome do jogador das águias.Não são adiantados grandes pormenores sobre o tema, mas o portal Coluna do Fla dá conta de que o reforço da lateral direita é um dos grandes objetivos do Flamengo para a reabertura do mercado, isto para lá de um guarda-redes e um médio.Gilberto, recorde-se, atua no Benfica desde 2020, contando desde então com seis golos em 89 encontros. Tem contrato até 2025.