Brasileiros apontam jovem central do São Paulo ao Benfica

Jovem defesa central que ganhou espaço no setor mais recuado do São Paulo em face das lesões dos habituais titulares, Lucas Beraldo tem-se destacado no conjunto brasileiro e, segundo adianta o portal iG Esporte, as suas atuações já chamaram a atenção de clubes europeus, nomeadamente o Benfica. De acordo com a referida publicação, para lá das águias o defensor de 19 anos é igualmente seguido por Udinese e Watford - dois clubes que curiosamente são detidos pela família Pozzo.Segundo o mesmo site, Beraldo iniciou recentemente o processo de emissão de passaporte italiano, algo que facilitará a sua missão de rumar ao Velho Continente, já que dessa forma deixaria de ocupar uma vaga de extracomunitário em solo europeu. Note-se que essa situação apenas facilitaria uma mudança para a Udinese, já que para Inglaterra os critérios são distintos.Com oito jogos disputados esta temporada - o dobro daqueles que fez em 2022 -, Beraldo tem contrato com o São Paulo até junho de 2026.