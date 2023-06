Brasileiros avançam que Benfica já tem plano B caso contratação de Bento caia

A contratação de Bento adivinha-se difícil, já que, de acordo com a imprensa brasileira, o Athletico Paranaense está a dificultar as negociações. Mas os encarnados não perdem tempo e já estão de olho em João Paulo, guardião do Santos que, segundo o portal 'Torcedores', foi sondado pelo Benfica.Aliás, os encarnados já terão acenado com 6 milhões de euros por 80% do passe do brasileiro. O dono da baliza do 'Peixe' tem contrato válido até dezembro de 2026 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.