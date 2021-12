Brasileiros apontaram Bruno Viana ao Benfica mas defesa não interessa às águias

O Benfica continua à procura de fechar a contratação de um defesa-central que ajude a colmatar a ausência por lesão até ao final da presente temporada de Lucas Veríssimo.

De acordo com a edição brasileira do portal 'Goal.com', uma das possibilidades recai sobre Bruno Viana, defesa-central do Sporting de Braga que na última temporada esteve emprestado ao Flamengo. Contudo, Record sabe que o brasileiro não interessa às águias, não tenho existido qualquer sondagem do clube pelo jogador.

Recorde-se que o defesa de 26 anos tem contrato com os arsenalistas até junho de 2023. Esta temporada ainda não somou qualquer minuto pela equipa orientada por Carlos Carvalhal.